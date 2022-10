‘POWERR’ para kay kuya at ate rider

Isa ka rin ba sa nagpapadeliver ng pagkain o di kaya ay umoorder sa online shopping apps? Siguro ay sasang-ayon kayo sa akin na malaking ginhawa ang dulot ng delivery riders para mas mabilis na maihatid sa atin ang ating mga inorder.

Noong unang naglockdown, nag-boom ang mga ganitong klase ng hanapbuhay. Sabi ng mga eksperto, patuloy na lalago ang industriyang ito sa mga susunod pang taon. Pero, para sa mga delivery riders, hiling nila na masolusyunan ang ilan sa mahahalagang concerns nila pagdating sa hanapbuhay.

Kaya naman isinulong natin ang panukalang-batas na magbibigay proteksyon sa mga karapatan at kapakanan ng dumaraming manggagawang Pilipino sa gig economy, kabilang na rito ang delivery riders at iba pang freelancer. Ito yung tinawag namin na Protektadong Online Workers, Entrepreneurs, Riders at Raketera (POWERR) Act.

Sa pangalan pa lang, makikita na agad ang layon ng panukalang-batas na ma-empower ang delivery riders at freelancers. Ang pagpasa nito ay magbibigay sa kanila ng kaukulang social protection katulong ang iba’t ibang ahensya ng pamahalaan.

Sa ilalim kasi ng POWERR Act, masisigurado ang kita ng bawat rider dahil aatasan na bayaran sila ng online platforms ng hindi bababa sa minimum wage, ito man ay nakabatay sa oras ng serbisyo o kada proyekto.

Mabibigyan din sila ng benepisyo gaya ng PhilHealth, SSS, PAGIBIG at iba pa. Ang mga babaeng freelancers ay bibigyan din ng maternity benefit sa panganganak sa paraan at halagang itinakda ng SSS.

Ramdam kasi ng mga riders na ang paghahanapbuhay sa gig economy ay hindi stable. Kailangan nila ng steady income at masasandalan na mga benepisyo para may matanggap sila sakaling magsakit, mabuntis o magretiro.

Kapag naipasa na ang panukalang batas, mabibigyan din sila ng karapatan na mag-organisa, mag-collective bargaining at makipag-negosasyon sa kanilang mga provider. Magkakaroon din sila ng karapatang malaman ang tungkol sa anumang desisyon o aksyon ng algorithmic system ng mga providers na makailang beses nilang nabanggit na negatibong nakakaapekto sa kanilang paghahanapbuhay.

Pananagutin din ang mga online platform sakaling maaksidente o magtamo ng pinsala ang mga manggagawa habang sila ay nasa tungkulin, lalo na ang mga delivery riders. Sa mga pulong kasi namin kasama ang mga riders, may mga kwento sila na pahirapan pa na makahingi ng tulong sa mga kumpanya kapag may naaaksidente na rider. Kung tunay na itinuturing silang katuwang ng mga kumpanyang ito, hindi ba’t nararapat lang din na may pananagutan sila sakaling may madisgrasya sa gitna ng paghahatid serbisyo?

Ang POWERR Act ay simula pa lang para iparamdam natin na mahalaga ang ating mga delivery riders at iba pang freelancers. Hindi sapat ang simpleng papuri lang. Dapat ay ibigay natin ng todo ang suporta para sa kanila.