PH, 3 bansa pa sumisipa tuberculosis – WHO

Nagbabala ang World Health Organization (WHO) sa muling pagtaas pagsipa ng sakit na tuberculosis matapos ang ilang taon na bumaba na ang mga kaso nito.

Sa datos ng WHO, umabot diumano sa 1.6 milyong katao ang nasawi matapos tamaan ng TB noong 2021 o 14 porsiyento ang itinaas mula sa nakalipas na dalawang taon.

Sinabi ng WHO na karamihan ng mga iniulat na pagtaas sa bilang ng mga namamatay sanhi ng TB ay mula sa India, Indonesia, Myanmar at Pilipinas.

“This is the first time in many years an increase has been reported in the number of people falling ill with TB and drug resistant TB,” ayon sa WHO.

Sinisi ng WHO ang muling pagsipa sa bilang ng mga namamatay sa TB na sanhi umano ng COVID-19 pandemic kung saan apektado ang paggamot sa mga taong nagkakasakit.

Ayon sa WHO, nasa 30 bansa ang apektado ng TB at kabilang dito ang Pilipinas.

“Most people who develop the disease are adults –in 2021 – men accounted for 56.5% of the TB burden, adult women accounted for 32.5% and children for 11%. Many new cases of TB are attributable to five risk factors: undernutrition, HIV infection, alcohol use disorders, smoking and diabetes,” dagdag pa ng WHO.