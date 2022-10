PBBM dinumog sa binisitang Marikina pabahay project

Dagsa ang mga taong sumalubong sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang bisitahin nito ang pagtatayuan ng proyektong pabahay ng gobyerno sa Marikina City nitong Biyernes.

Halos hindi magkamayaw ang mga tao na naghintay sa pagdating ng pangulo sa Barangay Nangka matapos itong lumapit at nakipagkamay sa mga ito ng ilang minuto bago umalis sa lugar.

Bahagi ng pangako ng pangulo ang itatayong pabahay sa Marikina na makapagbibigay ng anim na milyong tahanan para sa mga middle income earner sa buong panahon ng kanyang termino.

Ipinakita nina Marikina Mayor Marcy Teorodo at Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Acuzar kay Pangulong Marcos ang blueprint para sa itatayong pabahay na tatawaging Bagong Sibol Housing Project.

Nasa 10,000 pamilya ang makikinabang sa pabahay.

Kasama ng pangulo na bumisita sa proyektong pabahay ang ilang opisyal ng MalacaƱang partikular sina Presidential Management Staff (PMS) Chief Zenaida Angping at Office of the Press Secretary (OPS) officer-in-charge Undersecretary Cheloy Garafil. (Aileen Taliping/Prince Golez)