MMDA hinigpitan mga mall sale sa sobrang trapik

Inobliga ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga mall na magsumite ng kanilang traffic plan kapag magsasagawa ng sale lalo ngayong papalapit na ang Kapaskuhan.

Ayon kay MMDA spokesperson Atty. Melissa Carunungan, dapat na isumite ng mga mall operator ang plano dalawang linggo bago ang nakatakdang sale.

“In addition to this po, iyong mga sale nila po sana po gawin sa weekends, at kung magkaka-sale po sila, na kailangan silang mag-submit sa MMDA ng traffic management plan at least two weeks before para makatulong po kami sa traffic management din po,” paliwanag ni Carunungan.

Samantala, upang hindi masyadong maperwisyo ang publiko sa matinding traffic ngayong nalalapit na holiday season, ini-adjust na ang mall hours ng alas-11:00 ng umaga hanggang alas-11:00 ng gabi tuwing weekdays.

Sa Laging Handa public briefing nitong Biyernes, sinabi ni Carunungan na magsisimula ang adjusted mall hours sa Nobyembre 14, 2022 at matatapos sa Enero 6, 2023.

Layon aniya nito na mapangasiwaan ang inaasahang matinding problema sa trapik kapag dumagsa na ang maraming tao sa mga shopping mall.

“Napagkasunduan po na starting November 14 up to January 6, the adjusted mall hours sa Metro Manila ay from 11:00 A.M. to 11:00 P.M. on the weekdays po,” ayon pa sa MMDA spokesperson. (Aileen Taliping)