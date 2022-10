Mga private hospital kontra sa hubad face mask

Hinimok ng Private Hospitals Association of the Philippines Inc. (PHAPI) ang publiko na maging responsable kasunod nang pag-anunsiyo ng gobyerno sa planong gawing boluntaryo na lamang ang pagsusuot ng face mask sa mga indoor area.

“Medyo be responsible kasi siyempre kung talagang voluntary na po yan ay ang iniingatan po natin siyempre yung mga highly vulnerable tsaka with comorbidities,” ayon kay PHAPI president Dr. Jose de Grano sa public briefing.

Sinabi ni De Grano na isang premature na hakbang ang ideya na isipin na tapos na ang COVID-19 pandemic.

“Actually, kung makikita n`yo, halos kokonti talaga ang nagwe-wear. But then ang masama po kasi niyan kapag ginawang ganyan na voluntary baka isipin ng mga tao na talagang OK na tayo,” dagdag ni De Grano.

Ipinaalala ni De Grano na ang pagbaba ng datos sa COVID-19 data ay dahil sa kokonti umano ang nagpapasuri at hindi ito nangangahulugan na wala na ang virus. (Juliet de Loza-Cudia)