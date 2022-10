Louie Sanggalang iginanti Letran

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00nn – EAC vs Arellano

3:00pm — CSB vs San Beda

NAKARESBAK ang defending back-to-back champion Colegio de San Juan de Letran Knights kontra Lyceum of the Philippines University Pirates, 69-64, sa pasiklab ni Louie Sanggalang upang itala ang ika-pitong sunod na panalo sa 98th NCAA men’s basketball tournament, Biyernes, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Hinablot ng 6-foot-4 forward ang league-season second best na 18 rebounds kasama ang 12 puntos, dalawang assists, dalawang blocks at isang steal.

Umayuda si Brent Paraiso ng 13 puntos, tatlong assists at tigalawang rebounds at steals upang makuha ang 10-3 kartada ng Letran.

“Basta iniiisp ko lang na kailangan makuha ko ‘yung bola, lalo na dapat hindi kami ma-out rebound ng kalaban,” wika ni Sangglang na nakuha ang ikalawang pwesto sa most rebounds ngayong season kasunod ng 22 boards ni Mark Omega ng Perpetual Help Altas. “Para sa akin ang pinakamahalaga talaga sa huli ay makuha ang panalo.”

Naipaghiganti ng Letran ang 75-82 loss kontra Lyceum sa first round sa tulong din nina Kurt Reyson na may 10 markers ay Fran Yu na mag siyam.

Bumagsak naman ang Lyceum sa 8-5 panalo-talo baraha. (Gerard Arce)