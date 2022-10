Karera Tips Ni JP Gonzales

Oktubre 29, 2022/Sabado, Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 7 Nards Bentetres, 2 GethsemanesMiracle, 8 Chrome Soft, 5 Don Damiano

R02 – 8 Runaway, 6 Asiong, 5 Dragon Butterfly, 2 Wish Afan A Star

R03 – 11 Antonio Delamugis, 4 Cool Mom, 6 Katuparan, 8 Six One Six

R04 – 7 Heroesdelninetysix, 6 Under Pressure, 4 Janni Banni, 8 Caloocan Girl

R05 – 6 Sun Moon Lake, 4 Riding The Tiger, 5 Apo Ni Maria, 7 Charm N Luck

R06 – 2 Blackburn, Entry No. 4, 5 Attractive Force, 8 Refuse To Lose

R07 – 9 Early Bird, 5 Hot Rot Hearts, 6 Happy Maggie , 7 Red White And Blue

Solo Pick: Nards Bentetres, Heroesdelninetysix, Early Bird

Longshot: Antonio Delamugis