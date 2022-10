Hiwalayan fake news ulit: KathNiel bakasyon grande sa Palawan

Trending pa rin ang KathNiel sa Twitter, at dahil lang `yon sa mga lumabas sa TikTok, na hindi nagustuhan ng mga netizen.

Sa finale presscon ng ‘2 Good 2 Be True’ kamakailan ay nakunan ng video sina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla, na magkahiwalay na naglalakad.

May video rin na mukhang inuna ni Daniel na ayusin ang upuan ng iba, bago ang kay Kathryn.

At sa tanong tungkol sa pinaka-loyal sa buhay niya, ang aso niyang si Summer ang sagot ni Daniel, na ikina-react ng mga Marites, dahil ang ini-expect nga nila, at gusto nilang marinig ay dapat si Kathryn.

At dahil sa mga chikang `yan, nag-assume talaga ang mga Marites na hiwalay na ang dalawa.

“What’s this TikTok katangahan? OMG guys. KathNiel doesn’t need to be always sweet in front of the camera. Hindi naman all the time sweet kayo ng dyowa mo. As for that moment, they are just prioritizing the people around them, kasi always naman sila magkasama,” sabi ng isang netizen.

“Break anong break? Break niyo mukha niyo! Enjoy your vacation KathNiel!” hirit pa ng isa, kalakip ang mga photo nina Kathryn, Daniel na magkasama.

At naglabas din ng photo ang isa sa mga nakasama ng KathNiel sa taping ng ‘2 Good 2 Be True’ na magkatabi ang dalawa, at mukhang nagdu-duet, dahil sa mikroponong hawak ni Kathryn.

“Sa mga naghahanap po kay Kath sa videos ko last ‘2 Good 2 Be True’ party, ito na lang po ambag ko after makaalis ng iba. They have time together pa rin. Wag na sana gawan ng issue ang KathNiel. Focus po sila sa work at life,” sabi ni Kevin Nico.

At heto nga, naglabasan na rin sa TikTok, Twitter, ang mga video na magkasamang lumipad pa-Palawan ang dalawa, para magbakasyon. Aba, hindi nga biro ang ginawa nilang matindihang taping para sa ‘2 Good 2 Be True’ na tatlong linggo na nga lang ang nalalabi sa ere.

“Super unexpected that I got to see my favorite at the airport. God morning naman. I love you both so much!” sey ni Eusyl, na kung saan ay nakapag-selfie nga siya sa KathNiel.

Anyway, aware naman siguro ang lahat na isang resort sa Palawan ang pinasok ni Kathryn, na kung saan ay si Piolo Pascual naman ang ka-partner niya sa negosyo, di ba? (Rb Sermino)