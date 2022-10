Girl power sa Cebu fire brigade umarangkada

Opisyal nang ipinakilala ng Cebu City Fire Office (CCFO) sa publiko ang kanilang fire brigade na binubuo lahat ng kababaihan.

Matatagpuan ang nasabing fire sub-station sa Barangay Pardo, Cebu City.

Ayon sa hepe nito na si Senior Fire Officer 4 Anadith Trasporte, mula sa driver ng kanilang truck at 13 crew ay pulos mga babae.

Sinabi ni Transporte na nais nilang patunayan na hindi lang panglalaki dahil kaya rin nilang makipagsabayan sa mga kasama nilang bumbero sa pagpuksa ng sunog.

‘We are ready to show people that it is not a hindrance for a woman when it comes to firefighting,’ giit pa nito.

Naniniwala aniya sila na madaling masusugpo ang paglaki ng apoy o sunog kung bibigyan lang din ng pagkakataon ang kababaihan na pasukin ang mundo ng kalalakihan sa nasabing larangan.