Eya Laure, UST Tigresses paaamuin Lady Tamaraws

Quarterfinals game Sabado: (Pool E & F)

(Rizal Memorial Coliseum)

10:00am — Perpetual vs NU (Pool E)

12:30pm — UST vs FEU (Pool F)

4:00pm — Adamson vs DLSU (Pool F)

630 pm — UP vs Ateneo (Pool E)

IISA ang direksiyon na tinatahak nina Eya Luare ng University of Santos, Michaela Belen ng National Univeristy, Fifi Sharma ng De La Salle at Alyssa Bertolano ng University of the Philippines na walang iba kundi ang unang panalo na maglalapit dito sa semifinals ng Shakey’s Super League Collegiate Pre-Season sa Rizal Memorial Coliseum.

Bitbit ang bentahe na dulot ng kanilang pagwawalis sa unang yugto ng labanan, tangka ng UST Golden Tigresses, NU Lady Bulldogs, UP Lady Maroons at DLSU Lady Spikers na makamit ang ikalawang panalo sa isang ikot na labanan sa quarterfinals upang agad na makalapit sa kinakailangang apat na silya sa sunod na labanan.

Unang sasagupa sina Belen at Lady Bulldogs sa ganap na alas-10 ng umaga kontra Univeristy of Perpetual Help System Dalta (UPHSD) Lady Altas sa Pool E, na susundan ng salpukan ng UST at Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa alas-12:30 ng hapon.

Magkikita naman ang DLSU Lady Spikers at ang Adamson (Adu) Lady Falcons sa alas-4, sunod ng pinakahuling sagupaan sa pagitan ng magkatabing unibersidad sa Katipunan na UP Lady Maroons kontra Ateneo Blur Eagles sa alas-6:30 ng gabi.

Ang UP ang nanguna sa Pool A (4-0) habang dinomina ng UST ang Pool B (4-0), wiinalis naman ng NU ang Pool C (3-0) habang hindi natalo ang DLSU sa Pool D (3-0). (Lito Oredo)