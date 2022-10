Double GIGA+ 50, mas pina-sulit ng Smart at TNT

Doble ang saya ng Smart at TNT subscribers sa mas pina-sulit na Double GIGA+ 50! Mas marami nang magagawa online dahil sa P50, may 8GB data na plus unli-text pa sa lahat ng network.

Swak na swak ang Double GIGA Video +50 para sa mga nagwo-work-from-home at nag-o-online class dahil meron itong 2GB data para sa kahit anong website. Bukod pa riyan, mayroon ding extra 2GB kada araw! Mas sulit na ang streaming sa YouTube, iWanTV, Cignal Play at NBATV!

Para naman sa mga mahilig sa social meedia, perfect ang Double GIGA Stories+ 50. Bukod sa 2GB data para sa kahit anong site, mayroon pang extra 2GB kada raw para sa Facebook, Instagram, TikTko, Twitter at Kumu.

Sulit-saya ang mga TNT subscribers sa Double GIGA Video+ 50, dahil bukod sa 2GB data para sa streaming kada araw at 2GB open access data, may dagdag pang unlitext sa kahit anong network!

Maaaring mag-register sa Double GIGA+50 at anumang variant nito gamit ang GigaLife App. Puwede ring i-dial ang *123#, o magpa-load sa pinakamalapit na tindahan.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Double GIGA+ 50, bumisita sa: https://smart.com.ph/prepaid/doublegigaplus at https://tntph.com/Pages/doblegigaplus.