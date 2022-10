Donny umalma sa human trafficking

Dapat talagang mahalin ng mga fan si Donny Pangilinan dahil hindi siya madamot magbigay ng serbisyo bilang aktor. Mula sa pagiging mainstream artist tumawid muna si Donny sa isang documentary o short film para sa isang matatawag na advocacy project.

Si Donny at ang isang underrated actress na si Nour Hooshmand ang tampok sa pelikulang “Graduation”. Isa itong 4-minute short film na tumatalakay sa isyu ng human trafficking, sa recovery ng mga biktima at sa pagliligtas sa mga ito.

Sa post ng nanay ni Donny na si Maricel Laxa-Pangilinan, binahagi nito ang poster ng short film, na kung saan ay makikita ang pangalan ni Donny bilang lead actor.

“Graduation. Called to rescue’s 4-min short film on recovering from Human Trafficking and abuse. Starring Donny Pangilinan, and Nour Hooshmand.”

Kabilang din sa project si Gab Valenciano na naglapat ng musical score.

Dahil advocacy project at co-partner ang Anti-Trafficking organization at iba pang mga grupo, posibleng barya lang ang talent fee ni Donny, o baka pro-bono, libre pa. (Rey Pumaloy)