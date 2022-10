DepEd inawat mga local exec sa madalas na suspensyon ng klase

Nanawagan kahapon ang Department of Education (DepEd) sa mga lokal na pamahalaan na iwasan ang hindi naman kinakailangan na suspensyon ng mga klase para magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata ngayong face-to-face classes na.

Sa isang pahayag na inilabas nitong Biyernes, nilinaw ng DepEd na dapat lamang suspendihin ang mga klase kapag mayroong public emergency tulad ng bagyo at iba pang kalamidad.

“Your support affords uninterrupted class sessions for our learners, and help our teachers avoid unnecessary make-up classes which pose as an additional burden to their teaching load,” sabi ng DepEd.

Ipinaliwanag naman ni DepEd spokesperson Atty. Michael Poa na kailangang suspendihin lamang ang mga klase kapag may emergency at hindi maaaring gamitin ang mga pampublikong paaralan bilang lugar para sa mga gawain na walang kinalaman sa curriculum.

Samantala, nagpasalamat ang DepED sa suporta ng mga local government unit, mga parent agency mula sa national government, mga non-government organization at iba pang education stakeholder sa pagrespeto sa kanilang pagnanais na iwasan ang mga hindi naman kinakailangang suspensyon ng klase at gawing pansamantalang tuluyan ang mga paaralan. (Vick Aquino)