Chenie Tagaod bayani ng FEU kontra Baste

INANGKLAHAN ni Chenie Tagaod ang Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws kontra San Sebastian College-Recoletos, 15-25, 25-14, 25-10, 25-16, sa V-League Women’s Collegiate Challenge na nilaro sa Paco Arena sa Manila, Biyernes.

Tumikada si Tagaod ng 15 points sa likod ng 12 attacks at tatlong blocks upang tulungan ang Lady Tams na ilista ang unang panalo sa tatlong laro.

Nangamada rin sina Barbie Jamili at Miltzi Panangin ng tig-11 puntos para sa FEU, nasa pangatlong pwesto ng Pool A, yumuko sila sa Adamson Lady Falcons at Ateneo Lady Eagles sa kanilang unang dalawang laro.

“We really prepared to recover, not just from our losses but also from the health issues that hounded the team the past nine days,” saad ni FEU head coach Tina Salak. (Elech Dawa)