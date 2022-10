Carla minulto sa lumang bahay

Parang natupad ang dream ni Carla Abellana sa Halloween episode ng “Daig Kayo ng Lola Ko” ngayong Linggo.

May pagka-“All of Us Are Dead” ang peg kunsaan, nagampanan nila ang maging zombie.

Aminado si Carla na breather for her ang ginawang episode na very rare lang siyang makapag-horror sa mga drama na ginagawa niya.

Sey nga niya, “Sobrang na-excite po ako kasi sa wakas, no’ng nabasa ko pa lang ang word na zombies, sobrang na-excite na po ako. Napakalaking fan ko po ng horror, marami pong may alam diyan.”

Pero kahit mahilig sa horror, aminado itong matatakutin din habang nanonood.

Tinanong namin si Carla since alam ng lahat na marami siyang pinagdaanan sa totoong buhay at kung ano ang pinaka-horror story ng buhay niya.

“Actually marami po, marami… kung saan ako lumaking bahay, sa lola ko, very old. Naging parte na siya ng childhood ko.

“Siguro ‘yung isa sa pinakanakakatakot, madaling-araw, nagising ako sa may window na may umiiyak. Alam ko naman ang asong umiiyak. Hindi siya aso o pusa, maliit na boses na umiiyak. ‘Yun talaga ang pinakanakakatakot.”

Sa isang banda, puro mga bagets ang kasama ni Carla sa cast tulad nina Cassy Legaspi, Matt Lozano, Will Ashley, Luis Hontiveros at Althea Ablan.

Dingdong ‘pinagdamutan’ ng GMA

Tinanong namin ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes nang muli siyang pumirma ng kontrata bilang ambassador ng MESA Restaurant kung may pasabog ba ang Dantes Squad ngayong Halloween.

Parang never pa kasi sila nakapag-family Halloween costume na kasama na si Sixto. Eh, isa sila sa inaabangan dahil pasabog talaga ang costumes nila.

Sabi ni Dingdong, wala pa raw silang plano. Madalas daw kasi, on the spot na rin sila nakakaisip o nakakapagplano talaga. Pero mukhang tama ang kutob namin na this time, may entry sa best in Halloween costume sina Dingdong at Marian Rivera with Zia and Sixto.

At sa Instagram post ni Dingdong, mukhang nagkaka-interest ito sa kasalukuyang tine-tape na Voltes V series ng GMA-7. Sinubukan daw niya kung pwedeng hiramin niya ang costume, pero hindi raw siyempre pumayag.

Sey ni Dingdong, “Isa ako sa milyun-milyong fans ng Voltes V.

“A couple of weeks ago, I was lucky enough to visit the set, which was just beside our Family Feud studio. Isang solid na karangalang makapag-picture sa main cast at staff nito at masaksihan kahit papaano kung papaano isasabuhay ni @direkmark itong hanep na live action series sa @gmanetwork.

“Before leaving, I tried to ask if I could borrow one of the costumes for Halloween. Haha. Siyempre hindi pwede.”

Hmmm… mukhang may himig panghihinayang pa si Dingdong na hindi ba maging bahagi ng itinatayang pinakamalaking serye ng Kapuso network?