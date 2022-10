Budget chief kinalma mga Pinoy sa pagsadsad ng ekonomiya

Kinontra ng Department of Budget and Management (DBM) ang paniwala at babala ng ilang ekonomista na posibleng makaranas ng recession ang bansa dahil sa epekto sa ekonomiya ng mataas na presyo ng mga bilihin at ang paghina ng piso sa exchange rate ng dolyar.

Sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman na mayroong mga nakalatag na plano ang gobyerno para masigurong maayos ang ekonomiya at ginagawa ng economic team ng gobyerno ang lahat para sa paglakas ng ekonomiya.

“I think we’re far from recession. Your economic team is trying its best. We have our Medium-Term Fiscal Framework (MTFF), our socioeconomic agenda, and a national budget that is anchored on, and funds our eight-point socioeconomic agenda,” ani Pangandaman.

Ginagawa aniya ng gobyerno ang lahat ng paraan upang ganap na magbukas ang ekonomiya at makabawi mula sa epekto ng COVID-19 pandemic at sisikaping hindi mauwi sa iniisip ng iba na recession.

“We will try to really push and open the economy. So I think we are really far from it [recession],” dagdag ni Pangandaman. (Aileen Taliping/(Prince Golez)