‘Best in delayed kayo!’ Karla Estrada tinalakan, muntik nguyain airline crew

Hindi napigilan ni Karla Estrada na makipagtalakan sa airport, sa mismong mga empleyado ng airlines na sinakyan niya.

“Flights are delayed today for no clear reasons, at least for me. Pero dedma, kase puwede naman mag-power nap!

“Ngunit ang ibang crew sa boarding area… na unapologetic na, ay demanding pa at mga pasahero pa ang sinabihan na attitude raw at hindi nakikinig sa announcement????

“Seryoso??? Ikaw nga ‘di mo naipaliwanag baket delayed. Naghintay ang mga pasahero, wala man lang pa-‘good morning’ at pasasalamat for waiting sa boarding area?????

“Minsan talaga masusubok ang boses ko para sa mga ‘di makaimik mula sa mga demanding na tao.

“Paalala po: Hindi po libre ang sakay sa airlines ninyo.

“Kaya konting pampalubag loob lang sana, makitungo ng maayos. Intindihin ang pasahero at hindi namin kasalanan na ma-delay ang flights niyo.

“May mga lola akong kasama na pasahero sasabihan mo attitude???? Nakuuuu!!! Buti na lang may baon ako na pangpa-happy na chicharon! At muntikan na ikaw ang nanguya ko kanina.

“At sa wakas makakalarga na kami kahit na ‘di ko na aabutan ang unang ganap ko for today!

“Best in delayed po tayo! Congratulations!!!” kuwento ni Karla sa kanyang Facebook page.

Eh, may biglang humirit na netizen, si ‘Wow Ganda’ na pinansin ang mamahaling gamit ni Karla.

“Tapos ikaw Karla todo signature pang-mamayamanin ang attire mo, ang mga katabi mo naman dukha lang wala nga maibili kahit inumin tubig paano ba titimbangin ang konsensya ‘yan?”

At siyempre, hindi nagpakabog si Karla, at tinalakan si Wow Ganda na…

“Saan naman galing ‘yan? Paano mo nasabi na dukha nga katabi ko? Maka-dukha na naman. Magsipag ka sa buhay huy para ‘di ka tamang self pity!” (Rb Sermino)