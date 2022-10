Balik YT na: Zeinab umebak sa ‘Showtime’

Parang walang nangyari, at back to business agad si Zeinab Harake, matapos ang masalimuot na away na kinaharap niya laban kay Wilbert Tolentino, na nadamay pa ang ilang mga vlogger, celebrity.

May bagong upload si Zeinab sa YouTube nitong Miyerkules ng gabi. Kapansin-pansin lalo na sa mga Marites at nag-aabang sa susunod na galaw ni Zeinab na tila hindi ito apektado sa kontrobersiya.

Maayos nitong naitawid ang content niya na “My 9 Year Old Me Ask Me A Question”. Walang binanggit na personalidad na nakaladkad sa naturang sigalot.

Ngunit kung pakaiisipin, ishinoot kasi ang naturang vlog bago pa man pumutok ang kontrobersiya nila ni Wilbert.

Sa isang tanong kasi kay Zeinab doon ay natanong kung anong kulay ng tae niya noon, at nabanggit niya na kulay green dahil hindi niya napigil ang tawag ng kalikasan habang nasa “It’s Showtime” guesting siya.

Meaning, noong Sabado pa ito nai-record. Noong Linggo ng gabi nang banatan siya ni Wilbert sa kanyang “Ang Rebelasyon”.

Kaya puwedeng i-assume na palaban pa noon si Zeinab dahil ‘di pa pumuputok ang isyu. Ang mga tanong niya sa sarili base sa kanyang vlog ay puno pa ng inspirasyon at pag-asa.

At eksakto naman ang napili niyang content na iyon bago ang eskandalo dahil kailangan talaga ni Zeinab ngayon ng soothing words lalo’t siguradong nagdurugo ang kanyang puso.

Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga fan dahil napuno ng statement of support ang kanyang comment section. Anila:

“No matter what life throws at you, you will be the same Zeinab we support…stay strong and always remember that mas lamang ang nagmamahal sayo.”

“I like how raw you are as a person especially on handling difficult situations. Accept, learn, and adapt.”

“That’s what we wanted to see, na lumalaban ka and don’t let anyone stop you from giving us videos…we are here to support you always.”

“Makita kang ngumiti at tumatawa ulit ay napakalaking bagay sa amin. Wala kaming ibang hiling kundi ang katahimikan at kapayapaan ng iyong puso’t isipan.”

Ilan lang ‘yan sa 6.2K comment makalipas lamang ang ilang oras pagka-upload ng latest video ni Zeinab. Mayroon na rin itong 1.1M view.

Importante para kay Zeinab ang vlogging dahil aniya’y parang diary na nga niya ito.

“Parang best friend ko talaga ‘yung vlogging. Extension ng life ko ‘to,” say pa ni Zeinab sa naturang vlog. (Batuts Lopez)