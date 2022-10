Walang COVID bakuna bawal sa mga NCR sementeryo

Ilang local government unit sa Metro Manila ang nagpatupad ng no vaccine, no entry sa mga pampublikong sementeryo sa Undas.

Kabilang dito ang lungsod ng Maynila, Caloocan City at Valenzuela City.

“Although it is now optional to wear a face mask, we would still require the public to wear their masks inside the cemetery because we expect so many people to visit their dearly departed here,” pahayag ni Mayor Honey Lacuna-Pangan.

Sa Valenzuela naman ay ang kapulisan ang magpapatupad ng paghihigpit.

Ang mga hindi bakunadong mga menor de edad at mga senior citizen ay hindi hahayaang dumalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay sa Undas.

Kasabay nito, sinabi ni P/Col. Salvador Destura Jr., hepe ng VCPS paiiralin nila ang liquor ban simula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 1 sa mga barangay kung saan may public at private cemetery.

Makikita naman sa ilang sementeryo sa lungsod ng Caloocan ang babala ng no vaccine, no entry na isang hakbang para makaiwas sa pagkalat ng COVID. (Orly Barcala)