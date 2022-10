Sugatan sa Abra quake, 44 na

Pumalo na sa 44 katao ang kumpirmadong nasugatan sa 6.4 magnitude na lindol sa Abra at iba pang probinsya sa Northern Luzon, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nitong Huwebes.

Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, nagmula sa Cordillera Administrative Region (CAR) ang 32 biktima habang 12 naman ang mula sa Ilocos Region.

Wala pa namang natatanggap na ulat ang ahensya na mayroong nasawi o nawawala dahil sa naganap na lindol.

Ayon sa NDRRMC, 18,478 pamilya o katumbas ng 61,514 katao sa 208 barangay sa Ilocos Region at CAR ang apektado ng naganap na lindol kung saan, 22 pamilya o 76 katao ang nasa mga evacuation center habang nakitira ang ilan sa kanilang mga kaanak at kaibigan.

Samantala, may 1,821 kabahayan ang nasira sa Ilocos Region, Cagayan Valley at CAR. Bahagyang nasira ang 1,813 dito habang walo ang lubos na nawasak sa kalamidad.

Sa nakalipas na magdamag, umabot sa 616 ang naitalang aftershock sa paligid ng Abra at inaasahang madaragdagan pa ito sa mga susunod na oras at araw.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nasa 1.8 hanggang 4.8 magnitude ang lakas ng aftershocks.

Pinayuhan din ng Phivolcs ang mga residente na maging alerto sa mga aftershock dahil mananatiling malakas ang mga ito hanggang sa mga susunod na araw.

Samantala nasa P57.7 milyon naman ang halaga ng 125 mga nasirang imprastraktura sa Ilocos Region, Cagayan Valley at CAR.

Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), 65 imprastraktura na nagkakahalaga ng P21,150,000 ang nasira sa Region 1; 33 sa CAR na nagkakahalaga ng P30,820,000; at 27 gusali naman ang nasira sa Region 2 na may halagang P768,000. (Edwin Balasa, Tina Mendoza)