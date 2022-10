Sharon nilait sa mumurahing regalo kay Miguel

Hindi lahat ay positibo ang mga komento sa ipinost ng Megastar na si Sharon Cuneta na birthday gift niya sa bunsong anak na si Miguel Pangilinan.

Thirteen years old na raw si Miguel at finally, allowed na itong magkaroon mg cellphone.

Marami ang nagulat dahil ang ibinigay niya ay hindi raw ‘yung bonggang smart phone tulad ng iphone. Instead, isang lumang model ng phone ang binigay niya.

Habang ang ibang netizens ay natutuwa at naging proud pa na pinalalaki raw ni Sharon ng simple ang anak, marami pa rin ang may hanash at sinasabihan si Sharon na pwede naman daw simpleng iphone or smart phone ang binigay rito.

May ilang comments na, “I’m not a rich person at all but I would have bought my kids a smartphone that is still within my budget. That phone is so old. There’s no harm in spoiling your kids.”

“May ganyan pang phone?!”

Sa isang banda, hindi ba dapat happy lang na sa panahong halos feeling entitled na ang mga bata, e, may gaya ni Miguel na kuntento sa simple lang.

Ai-Ai hinoldap si Gerald

Naholdap ni Ai-Ai delas Alas ang asawang si Gerard Sibayan. Birthday ni Ai-Ai sa November kaya magkasamang birthday at anniversary gift na raw ang ibinigay nito sa kanya.

Pinakita ni Ai-Ai ang regalong Gucci bag daw sa kanya ni Gerard. Pero ‘yun lang, dahil sa mahal daw ng bag at sa pagmamahal nito na mabigyan siya, ipinakita rin niya na tipong naubos na pera sa Gucci bag niya kaya nagkasya na lang sa kanin at ang ulam ay Knorr Liquid Seasoning.

“Paano mo malalamang mahal na mahal ka ng asawa mo? Kapag binili ka nya ng Gucci bag as birthday and anniversary gift, tapos eto ang dinner nya. Thank you darl, I love you so much,” sabi ni Ai-Ai.