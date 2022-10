Sarah dateless: Richard absent sa b-day ng ina

Sa Manila House Private Club sa BGC (Bonifacio Global City) sa Taguig City ang venue ng advance 70th birthday celebration ni Annabelle Rama noong Wednesday night, pero sa Monday (October 31) pa ang talagang birthday niya.

Yes, mababasa naman sa column ni Dondon (my dear editor) ang listahan ng napakaraming mga celebrity na dumating doon, pero dateless nga si Sarah Lahbati dahil ang kanyang lovey-dovey na si Richard Gutierrez ay nasa Cebu City at nagte-taping ng ‘The Iron Heart’ action-drama series ng ABS-CBN na magpa-pilot telecast na on November 14.

Si Bisaya rin naman mismo ang nagsabing okey lang na wala si Richard dahil kailangan talagang unahin ang taping ng ‘The Iron Heart’ at malapit na nga namang ipalabas ‘yon.

Ayaw ni Bisaya na pilitin ang production ng ‘The Iron Heart’ na pauwiin muna si Richard ng Maynila para sa kanyang birthday event.

Pero kahit wala si Richard physically sa party ng kanyang dearest mother, aba, ka-join din naman siya roon dahil ang sweet ni Sarah at nag-video call sa kanyang lovey-dovey para makita nito ang mga kaganapan sa party ni Bisaya.

Magkausap nga kami ni Bisaya nang biglang lumapit si Sarah na dala-dala ang kanyang cellphone at ipinakita’t ipinakiusap si Richard sa Gutierrez matriarch.

Saglit ngang nagkuwentuhan ang mag-ina at obvious na sobrang na-touch si Bisaya sa video call na ‘yon.

Bongga!

Full force naman ang mga Rama na nanggaling pa sa Cebu para sa birthday party ng kanilang Princess ‘Day as in Inday!

Ang pinsan ni Bisaya na si Jing Rama, nagkuwento pa sa amin na, “Sina Chard bukas, magte-taping sa Rama compound!”

Obvious na pati ang pamilya ni Bisaya sa Cebu ay excited na rin sa ‘The Iron Heart’ ni Richard, huh!

‘Yun na!

Carlo mahal ng mga Pinoy sa US

Tapos na ang ‘Domination’ US concert tour ni Gigi de Lana at ng Gigi Vibes band kung saan special guest si Carlo Aquino, kaya nakabalik na kahapon ng bansa ang Kapamilya actor.

Kuwento ng kaibigan naming si Ms. Vina Verastigue na isa sa malalapit sa aktor, mula sa Las Vegas, Nevada ay dumating ng Los Angeles, California noong Tuesday si Carlo at nag-bonding lang sandali ang kanilang grupo.

Bale early dinner sila (Thai food sa may airport) at after ay nag-check-in na si Carlo ng bandang 8:00pm.

“Nag-Thai food kami sa may airport dahil na-miss ni Carlo ang rice,” sey ni Ate Vina.

Isa nga si Ate Vina sa nagkukuwento sa akin kung gaano kabait si Carlo. Hindi naman kasi ako close sa Kapamilya actor at hindi ko siya nakakasama talaga, kaya nice to hear na mabait talaga siya mula sa isang taong malapit sa kanya.

Bongga!