PSC Chairman Noli Eala, Ilocos Sur kasado na sa Batang Pinoy

HANDA na ang Philippine Sports Commission (PSC) at ang host Province of Ilocos Sur sa pagbabalik ng pinakamalaking national grassroots na multi-spors na Batang Pinoy Games matapos ang tatlong taong pahinga kahit nausog ang torneo sa Disyembre 17 hanggang 22 sa dinarayong world heritage site na Vigan City.

Ito ay matapos pirmahan mismo nina PSC Chairman Jose Emmanuel “Noli” Eala at Province of Ilocos Sur Governor Jeremias “Jerry” Singson ang Memorandum of Agreement (MOA) Huwebes upang opisyal na kumpirmahin ang muling pagsasagawa ng torneo para sa estudyanteng atleta edad 15-anyos pababa sa gitna ng pandemya.

Sinaksihan ito nina Atty Guillermo Iroy (PSC Executive Director), Atty. Jannah Singson (Executive Assistant ng Ilocos Sur Province), Provincial Administrator Marlon Tagorda, Jester Singson at Provinical Coordinator Edwin Llanes.

“Well maintained po ang aming facilities. We can assure that everybody will be safe and we hope that hanggang Pasko na mag-stay ang mga kasali to explore our province,” sabi ni Governor Singson.

Inihayag naman ni Chairman Eala na matapos ang ibinigay na kasiguraduhan ni Governor Singson ay hindi sila hahanap ng alternatibong lugar dahil kumpiyansa ang ahensiya na maayos at ligtas ang paggaganapan na lugar na naging host din ng Batang Pinoy Luzon leg noong 2017 at Palarong Pambansa taong 2018.

Ipinaliwanag din ni Eala na nausog ang pagsasagawa ng torneo mula sa orihinal na petsa na Disyembre 4 hanggang 10, 2022 biglang pagsunod nito sa memo ng Department of Educaton No. 34 na nagbabawal sa pagsasagawa ng mga extra-curricular activities sa panahon ng pagtuturo sa mga kabataan.

Una nang isinagawa ang hybrid na format ng torneo na may 8 virtual competition na arnis, dancesports, judo, karate, muay, pencak silat, taekwondo at wushu habang siyam ang paglalabanan sa Vigan City sa face-to-face na archery, athletics, badminton, chess, cycling, table tennis, swimming, weightlifting at ang demo sports na obstacle race. (Lito Oredo)