PBBM, mga bangko sanib-puwersa sa pabahay

Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga government financial institutions at mga pribadong bangko na tulungan ang kanyang administrasyon na magtagumpay sa housing program nito para sa mga mahihirap na Pilipino.

Ang kahilingan ay ginawa ng Pangulo upang malutas ang tinatayang 6.5 million housing backlogs na nais nitong matapos hanggang sa 2028.

Pinulong ng Pangulo kamakalawa si Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) Secretary Jose Acuzar kasama sina Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Felipe Medalla, at mga pinuno ng Bureau of Treasury, Pag-IBIG, Government Service Insurance System (GSIS), Philippine National Bank (PNB) at Land Bank of the Philippines at inilahad ang mga hakbang na maaaring gawin para malutas ang backlog sa housing projects.

Sinabi ng Pangulo na dapat ay mayroong sistema para masigurong matustusan ang housing projects at magkaroon ng insentibo sa mga pribadong bangko na tutulong sa financing ng mga proyekto sa pabahay.

“I think we can, there should be sufficient incentives… [an] arrangement for the private banks to come in,” anang Pangulo.

Nagpahayag naman ng suporta ang mga kinatawan ng mga pribadong bangko na dumalo sa pulong at nangakong tutulong sila sa pagbalangkas ng financing system para sa housing program ng administrasyon.

Kabilang sa mga nagpadala ng kinatawan sa pulong ng Pangulo ay Banco De Oro, Metrobank, Union Bank, Ayala Corporation at China bank. (Aileen Taliping)