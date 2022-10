Parang ‘di nanganak: Jennylyn kaelya-elya ulit ang alindog

Ang daming ginulat ni Jennylyn Mercado sa pagi-exercise niya, kahit anim na buwan pa lang mula ng manganak siya sa 2nd baby niya.

Hinangaan si Jennylyn ng mga netizen sa pinoste niyang larawan sa Instagram na nagwu-work out.

Makikita ang aktres na naka-slant ang katawan, nakadapa sa isang platform at nakatungkod lang ang kamay.

“Work in progress #6mospostpartum #pilates,” sabi ni Jen.

Matatandaang nitong nakaraang June bumalik na si Jennylyn sa pagwu-work out kung saan makikitang may katabaan pa siya. Sa bago niyang post, makikitang pumayat na ang Kapuso star.

Gulat nga ang mga netizen parang hindi nanganak si Jennylyn sa porma ng katawan niya.

Bea kapuri-puri pagmamahal sa ina

Yayamanin talaga ang peg ni Bea Alonzo, lalo na at nilantad na niya ang apartment na binili sa Madrid, Spain.

“I was finally able to show my mom our apartment in Madrid and she was so happy! Ang dami na niyang plano on how to fix the place. I am so grateful I get to share this moment my mom. Pangarap ko lang to eh. Yakapin nyo naman nanay nyo para sa akin,” sabi ni Bea.

Inulan ng congratulations si Bea mula sa mga netizen, kaibigan sa showbiz. Marami ang na-touch sa wagas na pagmamahal ng aktres sa kanyang ina.