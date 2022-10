NPA inatake tropang rumesponde sa lindol, 2 sundalo dedo, isa pa missing

Patay ang dalawang sundalo habang nawawala ang isa pa matapos silang atakihin ng mga miyembro ng New People’s Army (NPA) habang rumeresponde sa mga biktima ng lindol sa Abra.

Ayon kay Lt. Col. Ricardo Garcia III, commander ng 24th infantry division ng Philippine Army, patungo ang mga sundalo sa bayan ng Baay-Licuan sa Abra para pandagdag-puwersa sa mga kasamahan nilang tumutulong sa mga naapektuhan ng lindol nang tambangan at ratratin sila ng mga rebelde nitong Miyerkoles.

Nangyari aniya ang pag-atake sa tropa ng pamahalaan sa Barangay Gacab sa bayan ng Malibcong sa Abra.

Hindi pa isinasa-publiko ang pangalan ng mga biktima habang ipinaaalam pa ang sinapit ng mga ito sa kanilang pamilya.

“We condemn, in the strongest terms possible, the barbaric act of the Communist Terrorist Group. We assure our people, particularly the families of our soldiers, that we will pursue the perpetrators and bring them to justice,” diin ni Garcia.