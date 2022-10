Murder sa bilibid middleman sinisipat

Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na gumugulong na rin ang kanilang imbestigasyon sa posibilidad na hindi namatay sa bangungot kundi sinadyang pinatay ang sinasabing middleman na si Crisanto Villamor Jr., sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) para tuluyan itong patahimikin sa kaso ng pamamaslang sa brodkaser na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid.

Inamin ng kalihim na hindi lang isa kundi dalawang kaso ng murder ang maaaring bumulaga sa kanila habang umaandar ang pagsisiyasat sa kaso.

‘Kasi nga, we’re not talking about one murder case lang dito… the Jun Villamor case may be a possible murder case too. Kaya we’re also investigating that,” giit ni Remulla.

Nauna rito, bukod sa pamilya Mabasa ay pareho ring nagpahayag ng pagdududa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin sa dahilan ng pagkamatay ni Villamor sa loob ng NBP nitong Oktubre 18, apat na oras makaraang ilutang ng National Capital Region Police Office (NCRPO) at Department of the Interior and Local Government (DILG) ang sumukong ‘self-confessed’ gunman na si Joel Escorial.

Dahil dito kung kaya’t hiniling ni Remulla kay Dr. Raquel Fortun na magsagawa ng ikalawang awtopsiya sa bangkay ni Villamor para matukoy kung makakapareho o magkakaiba ito sa resulta ng National Bureau of Investigation (NBI) na pagdurugo ng puso kaya binangungot at walang nakitang senyales ng physical injury sa katawan nito.

Samantala, tumanggi naman si Remulla na magbigay pa ng impormasyon sa mga person of interest na itinatago ng DOJ.

Ilan aniya sa mga ito ay kabilang sa mga isiniwalat ni Villamor sa kapatid na si ‘Marissa’ ilang oras bago ito namatay habang tip naman mula sa ibang informant ang iba pa.

Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na nagsimula na ang PNP at NBI sa kanilang joint investigation sa pagkamatay ni Villamor.

‘Well, probably by Monday everything will be very clear,’ ani Remulla kaugnay sa isinagawang joint investigation NBI at PNP kahapon.