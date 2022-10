‘Wa kwenta, pinuyat lang kami’: Mga Marites nabuwisit sa Harake-Tolentino talakan

Kung gaano kalakas na sumambulat ang isyung bangayan nina Zeinab Harake at Wilbert Tolentino, siya namang biglang tahimik ng magkabilang kampo nang tila nagkapatawaran na.

Marami tuloy netizen lalo na ang mga Marites ang nabitin sa pasabog ng dalawa. Hirit nila, matapos silang magpuyat at pilit na inunawa kung ano ang dahilan ng kanilang awayan, hindi sila makapaniwala na mauuwi lang sa patawaran ang lahat.

“Forgiveness is a gift to humanity to attain peace. Masarap sa pakiramdam at sa kalooban na walang puot at hinanakit sa sarili at sa kapwa. Moving forward is not a straight line, there we’ll be curves in the long run. Pero willing ko po itong tatahakin,” ani Wilbert sa kanyang Facebook post.

“Mag move on matuto magpatawad humingi ng tawad at ayusin ang mga pag-kakamali. Salamat sa leksyon mas magiging mabuti tayong tao kung pipiliin natin umiwas sa pagkakamali. Again sa inyong lahat patawad at salamat,” post naman ni Zeinab.

Sa tingin ng ilang netizen at kapwa nila content creators, tila pinakagat lang sila sa isyu sabay iniwan sa ere nang maabot na ang inaasam nilang spotlight.

“Ok naman yung mga content isang trending number 6 isang number 8. Salamat kay Zeinab at kay Wilbert (sana magkaayos pa kayo). Kung wala kayo wala akong pang good time.

“Sa ibang mga influencers dyan, pag nagkakaroon ng issue ang mga kapwa nyo vloggers magpasalamat kayo ha! Kundi wala kayong views hahaha!

“Tulugan na!! At least nagkaron kayo ng aabangan right? Till next time,” tirada ni Makagago. Naglabas din siya ng vlog na nagsasabing tila bati na nga sina Zeinab at Wilbert.

Ang gusto niyang magsalita ngayon ay ang mga Marisol o mga taong nagsulsol kay Wilbert para ilabas ang baho ni Zeinab. Partikular niyang tinukoy sina Angelica Yap aka Pastillas Girl, Skusta Clee, at Flow G.

“Bati bati na sila. Naabot na nila siguro ang quota.. Easy money! Talaga namang ang Pasko ay merry at ang new year ay happy!” pasaring naman ni Ako si Tserman.

“Yun na yun? Sure na?” tanong pagtataka pa ni Karel Kat Lopez.

“Nag-sorry na sila sa isa’t isa. Itong eyebags na ginawa ninyo sa akin, hindi ba kayo magso-sorry? Sana pinatagal niyo man lang, sana mga one week. Hindi ‘yung the next day. Nagsayang lang kayo ng laway eh!” gigil na sey pa nito. (Batuts Lopez)