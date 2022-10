Leslie Jordan patay sa car accident

Pumanaw sa car accident ang isa sa cast ng award-winning American sitcom na Will & Grace na si Leslie Jordan. He was 67.

Si Jordan ang gumanap na pabolosang gay millionaire na si Beverley Leslie sa naturang comedy series kunsaan nanalo siya ng Emmy Award for Outstanding Guest Actor noong 2005.

Ayon sa report, minamaneho ni Jordan ang kanyang BMW in Hollywood at nabangga ito sa tabi ng isang building dahil nakaramdam ito ng paninikip ng dibdib.

Born in Chattenooga, Tennessee, higit na tatlong dekada sa show business si Jordan at ilang sa mga naging TV shows niya ay Murphy Brown, Boston Legal, Hearts Afire, Nash Bridges, Caroline in the City, Reba, Lois & Clark, Ugly Betty, American Horror Story at The Fall Guy. Lumabas dun siya sa mga pelikulang The Help, Ski Patrol, Sordid Lives, Jason Goes to Hell: The Final Friday at The United States Vs. Billie Holiday.

Pero sa Will & Grace siya minahal ng marami dahil sa role niya bilang gay rival ni Karen Walker (Megan Mullally). Huli siyang napanood sa The Cool Kids at Call Me Kat. (Ruel Mendoza)