LeBron James, Lakers nalasap pang-4 na olats

MAILAP pa rin ang ‘W’ sa Lakers, muling tumukod sina LeBron James at Anthony Davis kay Nikola Jokic at Nuggets 110-99 sa Pepsi Center sa Denver nitong Miyerkoles.

Nagpaiwan sa Los Angeles si Russell Westbrook dahil sa iniindang pananakit ng kaliwang hita.

Kinulang lang ng isang assist si Jokic para sa triple-double sa isinumiteng 31 points, 19 rebounds. May 18 markers si Bruce Brown at tig-13 sina Kentavious Caldwell-Pope at Jamal Murray na namigay pa ng 6 assists.

Giniyahan ng 22 points ni Davis ang LA, may 19 points, 7 rebounds at 9 assists si James pero anemic na 6 points lang ang kinaya ni Patrick Beverley na humalili kay Westbrook sa starting lineup.

Hindi pa nananalo sa apat na laro ang Lakers na nalamangan sa rebounds (54-47) at assists (34-25). (Vladi Eduarte)