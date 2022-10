Lagman naalarma sa pagbuhay ng estate tax case vs mga Marcos

Nagpahayag ng pagkabahala si Albay Rep. Edcel Lagman sa posibleng pagbubukas ng mga kaso na mayroon ng pinal na desisyon ng Korte Suprema gaya ng estate tax case ng pamilya Marcos.

“If final and executory decisions of the Supreme Court can be reopened in perpetuity, then litigations would be interminable or endless and the hallowed doctrine of res judicata is abandoned with impunity,” sabi ni Lagman.

Inilabas ni Lagman ang pahayag matapos na sabihin ni SC Chief Justice Alexander Gesmundo na hindi nakaukit sa bato ang desisyon at maaari itong magbago depende sa komposisyon ng korte.

“If the finality of a decision depends on the changing composition of the Supreme Court, then cases could not be put to rest and differing temperaments and outlooks of justices could rule the day,” dagdag pa ni Lagman.

Ipinunto ni Lagman na naging pinal ang desisyon ng SC sa estate tax liability ng mga Marcos noong Marso 9, 1999.

Pinayagan umanong bumalik sa bansa ang mga Marcos noong 1991 upang kanilang maharap ang mga kasong isinampa laban sa kanila. (Billy Begas/Juliet de Loza-Cudia)