Jordan Clarkson pulido sa rematch sa Rockets

NIRESBAKAN ni Jordan Clarkson si Jalen Green sa pangalawang installment ng tapatan ng Fil-Ams sa 2022-23 NBA season.

Humarabas si Clarkson ng 20 points para tulungan ang Jazz 109-101 win kontra Rockets sa Vivint Smart Arena sa Salt Lake City, Utah nitong Miyerkoles.

Nagbaon ng limang tres si Clarkson, may palamuti pang 6 rebouns at 5 assists.

Hindi naitawid ng 17 points, 7 rebounds ni Green ang Houston, humugot din ng 24 points mula kay Kevin Porter.

Nagsumite si Lauri Markkanen ng 24 points, 9 rebounds at may tig-14 markers sina Malik Beasley at Talen Horton-Tucker sa Utah.

Ang nag-iisang talo ng Jazz (4-1) sa season ay galing Rockets (1-4).

Nakapuwersa ng 18 turnovers ang Utah na nai-convert nila sa 20 points, bentahe rin sa fastbreak points 25-8. (Vladi Eduarte)