Joli Bell pang-primera ng mga karera tipster

TUTUTOK ang mga liyamadista kay Joli Bell sa magaganap na 2-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Posibleng magdomina sa takilya si Joli Bell na sasakyan ni class A rider Mark Angelo Alvarez dahil pang-primera ito sa mga tipster ng programa ng karera.

May distansiyang 1,200 metro, ang ibang kalahok sa naturang karera ay sina Make Or Break, Mount Maagnaw at magkakamping Amiable Maxene at Axis Deviation.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner, ang nasabing event ay suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Pitong karera ang pakakawalan ngayong Biyernes ng Metro Manila Turf Club Inc. (MMTCI) kaya tiyak na msaya na naman ang mga karerista sa kanilang paglilibang. (Elech Dawa)