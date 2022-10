Janella Rose Prulla abante sa semifinals

KINALDAG ni second seed Janella Rose Prulla ang kanyang doubles partner na si Makeliah Nepomuceno, 6-3, 6-4, upang sumampa sa women’s singles semifinals ng 39th Philippine Columbian Association Open Tennis Championships na nillaro sa Plaza Dilao indoor shell court sa Paco.

Nag-aabang si 17-year-old Prulla ng susunod na makakalaban sa pagitan nina Miles Vitaliano at Alexiera Santos.

Pakay ng pambato ng San Jose Del Monte, Bulacan na malampasan ang magandang performance nito may tatlong taon na ang nakalipas kung saan ay sumampa siya sa finals sa kanyang PCA Open debut.

Natalo nga lang siya kay Jade Capadocia sa finale, nakagawa noon si Prulla ng history bilang pinakabatang lumaro sa finals sa edad na 14-annyos.

Posibleng makaharap muli ni Prulla si Capadocia, depende sa resulta ng kanilang mga laro sa semis sa event na suportado ng Smart/PLDT, official ball Dunlop, Manila councilor Jong Isip, San Jose Salt, W. L. Food Products, Palawan Pawnshop at Pagcor.

“I’ve seen them play and I expect it to be tough whoever between them I face tomorrow (today),” saad ng Hanoi Southeast Asian Games campaigner na si Prulla. (Elech Dawa)