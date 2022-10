Jamesray Ajido, FINIS tambalan sa swimming

PINAPALAKAS nang husto ng FINIS Philippines ang sport na swimming sa pagsasagawa ng mga mala-internasyunal na kompetisyon at pagpapatatag sa propesyon ng swimming coach sa bansa.

Ayon kay FINIS Managing Director Vince Garcia, tatapusin ng kumpanya ang inorganisang swimming competition ngayong taon sa isasagawang National Long Course Swimming Competitions Series.

Ang mga batang manlalangoy mula sa Visayas ang unang makakaranas ng de-kalidad na kompetisyon sa gaganaping Visayas leg sa Iloilo Sports Complex Swimming Pool sa Iloilo City sa Nobyembre 5-6.

Ang junior standout at isa sa mga ambassador ng FINIS na si Kyla Soquillon ng Malay, Aklan ay inaasahang mangunguna sa mga kalahok na makikipagtagisan ng husay para sa pagkakataong mangibabaw at mapabilang sa FINIS high-profile lineup ng mga brand ambassador.

“Nagawa namin ito sa aming nakaraang short course meet, tiwala ako na gagawin namin itong mas malaki at mas organisado habang patuloy naming binibigyang inspirasyon ang mga batang Pilipino na manlalangoy sa pamamagitan ng mga de-kalidad na kompetisyon,” sabi ni Garcia, isang aktibong triathlete at ‘godfather’ sa TODO Para-athletes team.

Lalarga naman ang Mindanao leg sa Nobyembre 12-13 sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex Swimming Pool sa Zamboanga, habang ang Luzon Leg ay nakatakda sa Nobyembre 26-27 sa New Clark City Aquatic Center sa Capas Tarlac.

Sinabi ni Garcia na para sa Visayas at Mindanao entry forms at info kits, ang mga interesadong indibidwal, paaralan, swimming club at organisasyon ay pinapayuhan na magpadala ng mga entry sa events@finis.ph; leigh_sanchez07@yahoo.com at sa renolddutchilla_1877@yahoo.com.ph.

Habang, para sa Luzon Leg entry forms at info kit ay available sa events@finis.ph; coachrichardluna@gmail.com; (cc: ricpolo12@yahoo.com).

Ibinunyag ni Garcia na ang pinakamahuhusay na manlalangoy mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay magsasagupa para sa FINIS National Titles sa Disyembre 17-18 sa New Clark City Aquatic Center kung saan naghihintay ang mga kapana-panabik na na papremyo sa Top 3 Swim Teams at Most Outstanding Swimmers.

“Sa National Finals tiyak na lalong kapana-panabik ang mga laban dahil pagsasamahin natin ang lahat ng nag-top sa kani-kanilang event mula sa tatlong leg para malaman natin kung saan magmumula ang pinakamahuhusay na swimmers,” sambit ni Garcia.

Umaasa si Garcia na marami pang batang swimmers ang kanilang matutuklasan at maisasama sa FINIS ‘Champions of Ambassadors’. Sa kasalukuyan, napasama kina Soquillon at World Junior semifinalist Jasmine ‘Water Beast’ Mojdeh, si National junior record holder Jamesray Ajido bilang brand ambassador.

Tangan ng 13-anyos na si Ajido ang national junior record in 100m Fly (58.82), 200m Individual Medley (2:15.87), 400m IM (4:58.71), 200m Back (2:17.09), 50m Fly (26.95) at 100m back (1:03.28) na naitala niya sa Philippine Swimming Inc. (PSI) Grand Prix at sa Asian age-group selection series ngayong 2022.

Iginiit pa ni Garcia na hindi lamang swimming ang itinataguyod ng FINIS bagkus pati ang kids tirtahlon, duathlon, open water swimming at coaches education program.

Sa kasalukuyan, isinasagawa ng FINIS sa pakikipagtulungan ng American Swimming Coaches Association (ASCA), ang face-to-face Coaches Certificate seminars para sa Level 1-4, sa pangangasiwa ni ASCA Director for International Clinics Chad Onken sa Arcopolis Green Sports Complex Clubhouse.

“This is our way to help professionalized coaching in the country. Yung mga schools at swimming clubs, siyempre mas gusto nilang coach yung may malawak na kaalaman hindi lamang sa experience,” saad pa ni Garcia. (Abante Sports)