Ian, Bistek, Goma, Cesar, Aga, Willie sama-sama: B-day party ni Annabelle dinagsa ng mga big star

Grabeeeeeee!

Bagay na bagay ang famous tili na `yan ni Ruffa Gutierrez sa ginanap na birthday party ng nanay niyang si Annabelle Rama, na ginanap sa Manila House, BGC.

Of course, invited ako, at salamat kay Jun Lalin, na very reliable, at maasikaso talaga.

Ang bongga ng set design ng venue ng party, na si Gideon Hermosa, ang punong abala. Super ganda, na bagay na bagay sa birthday girl, na hindi halatang 70 years old na, ha!

Well, si Tita Annabelle lang yata ang kering-keri na pagsamahin ang mga malalaking artista/politiko sa isang event, ha! Nakakaloka nga ang table na pinagsama-sama ang mga bigating sina Cong. Richard Gomez, with Lucy Torres-Gomez siyempre.

PHOTO COURTESY OF RICHARD GOMEZ IG



Eh, isama mo pa sina Aga Muhlach at Charlene Gonzales, ha! Na after a long time, ngayon lang yata lumabas para mag-attend ng isang bonggang gathering.

Eh, hindi rin nagpaawat si Cesar Montano, na Mr. President (dahil siya ang gumanap na President Ferdinand Marcos, o Apo Lakay, Makoy sa Maid In Malacanang) ang tawag ng mga bisita, at kasama rin ang girlfriend niya na artistahin din ang kagandahan, kaseksihan.

Siyempre, hindi rin patatalbog ang magdyowang (char lang, o true?) na sina Ruffa Gutierrez, Herbert Bautista. Naloka nga ang dalawa dahil bawat kilos nila, sinusundan ng mga imbitadong showbiz press, tulad nina Ian Farinas, Salve Asis, ha!

“Enough na….” patawa-tawang chika ni Ruffa.

Well, may Willie Revillame pang dumating, na mabentang-mabenta sa mga bisita ni Tita Annabelle na medyo may edad na. At siyempre, lahat naman sila ay pinagbigyan ni Willie.

Pero, ang isa sa mga binulabog talaga ang party ay si Ian Veneracion, na nagmukhang escort nga ni Tita Annabelle, dahil sa higpit ng kapit niya sa braso ng guwapo, matangkad na aktor, ha!

“Ay, debutante ang peg ni Tita Annabelle, may poging escort!” biro ng mga bisita kay Tita Annabelle.

Of course, halos malibot din ni Ian ang buong venue dahil sa picture taking, ha! Super sweet nga kasi ng dating niya, at malakas talaga ang sex appeal sa mga babae (all ages).

Sa kabilang table naman, aba, nagsama-sama naman sina Assunta de Rossi, Karla Estrada, Vina Morales, Ciara Sotto, James Yap.

At sa isa pang table, makikita naman ang magdyowang Maja Salvador, Rambo Nunez. At kahit buntis si Iza Calzado ay naki-party rin siya, kasama ang mister niya, ha!

Present din sina Jean Saburit, Cory Quirino, Chavit Singson.

Siyempre, halos kumpleto ang mga Gutierrez clan, dahil present sina Tonton Gutierrez, Ramon Christopher Gutierrez (kasama ang mga anak kay Lotlot de Leon, puwera lang si Janine Gutierrez).

At bukod kay Ruffa, punong abala rin si Raymond Gutierrez, na kasama si Nicole Anderson (na nag-host ng program). At siyempre, sama-sama rin ang iba pang anak nina Tita Annabelle at Tito Eddie Gutierrez.

And speaking of Tito Eddie, parang wala pa ring pinagbago ang itsura niya, kahit super tatal ko na siyang hindi nakita. Ang guwapo, ang fresh pa rin niya, ha!

Anyway, speaking of program, kabugan sina Angeline Quinto, Vina, Karla sa pag-entertain sa mga bisita. Ang bongga pa rin mag-perform ni Vina dahil kering-keri niyang kunin ang atensiyon ng mga bisita.

At siyempre, si Angeline na humamig talaga ng super lakas na palakpakan.

Pero, aliw rin siyempre ang part na parang nagpahusayan din sina Cesar at Richard, ha! Talagang parang na-miss din ng dalawang mag-perform, at ready agad silang kumanta.

Ay, sa susunod na lang ang ibang kuwento, pati na ang birthday wish ni Tita Annabelle. Basta isa lang ang masasabi ko, bumaha ng malalaking artista sa 70th birthday party niya, ha!