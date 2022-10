Nakakatakot ka girl: Herlene Hipon magdudulot ng aksidente sa EDSA

Umaapaw man sa kasiyahan dahil sa pagkakaroon niya ng pagkalaki-laking billboard sa EDSA, nagbabala naman si Herlene Nicole Budol aka Hipon Girl sa mga motorista.

“Sa mga kababayan ko sa EDSA, tumingin po kayo sa akin pero mas tumingin po kayo sa dinadaanan niyo. Mas maganda na umuwi kayo nang safe,” sabi ni Hipon.

Sa Facebook na nga lang daw sana tignan ang kanyang billboard kesa maaksidente pa. Hindi nga makapaniwala si Hipon na natupad ang isa sa kanyang mga pinapangarap. Ito ang kauna-unahan at pinakamalaking 3 dimensional LED billboard sa bansa.

“Dream to reality. Makikita nyo na ang First Biggest 3D LED Billboard in The Philippines along Edsa.”

Nagpasalamat si Hipon sa Binibining Pilipinas.

“Maraming opportunity ang ibinigay sa akin ng Binibining Pilipinas,” say pa ng 1st runner-up winner.

Naghahanda na rin ngayon si Herlene sa pagsabak sa Miss Planet International na ang koronasyon ay sa November 19 sa Kampala, Uganda. (Batuts Lopez)