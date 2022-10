Harmie Nicole Constantino tinalbugan si Chanelle Avaricio

IWAS-PINSALA si Harmie Nicole Constantino samantalang sumubsob si Chanelle Avaricio sa mapresyur na duwelo sa backside ng dalawang nangungunang 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022 player nang mahablot ng una sa isang palong tagumpay ang ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Pradera Verde Championship sa kabila nang panaradong 74 Huwebes ng hapon sa Pubao, Pampanga.

Kumasa ang 22-anyos, 4-9 ang taas at tubong Taguig shotmaker sa dalawang hampas na pagkaiwan sa nalalabing siyam na butas, binirdie ang par-5 12th para sa pangalawang sunod sa araw at sinaksihan si Avaricio sa likod ng bogeys upang iposte ang malaking pagbaligtad at mamayagpag sa unang pagkakataon sa labas ng Eagle-Ridge Aoki sa 216 total.

“I just avoided making mistakes and making more putts than anyone else,” suma ni Constantino, na kinontrol ang P1.25M 10th at penultimate leg ng LPGT sa dalawang stroke nang sumalampak ang dalawang araw na lider na pambato ng Parañaque sa mga bogey sa pang-11, 13 at 14 mga butas para isubi ang P168,750.

Pangatlong korona ito ni Constantino sa pangalawang taong pro na karera makaraang makadalawa sa bubble setup noong isang taon, parehong sa Eagle Ridge-Aoki. Pero nabigo siya sa mga titulo sa mga sumunod na torneong pinatatakbo ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

May 74-217 si Avaricio na may konsolasyong P108,750 sa pagpangalawa at pumangatlo na may P93,750 si Gretchen Villacencio sa day’s best 71-218. (Ramil Cruz)