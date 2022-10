Gov’t exec sumemplang sa haba ng gown

Kakatawa ang nangyari sa isang lady government official na sumubsod sa floor sa isang event matapos matapakan ang napakahaba niyang gown.

Ayon sa kuwento ni Mang Teban, pababa ng hagdan ang opisyal para makipag-photo ops sa mga participant ng event nang bigla na lang itong sumubsob sa sahig.

Ang dahilan…. mismong siya pala ang nakatapak sa likurang bahagi ng gown na kulay fuschia kaya siya nadapa.

Buti na lang at naitukod ng opisyal ang kanyang mga kamay kaya hindi masyadong sumubsob ang mukha niya sa sahig. Buti na rin lang ay may carpet ang sahig kaya hindi napinsala ang mukha nito sa pagkakadapa.

Agad naman tinulungan ng isang aide ng isang senador ang nadapang opisyal at itinayo. Subalit sa halip na magpasalamat sa tumulong sa kanya, pinagdudahan pa niya itong siyang tumapak sa kanyang gown.

Nabatid na wala namang kasabay na naglakad sa hagdan ang nasabing opisyal. Sino siya?

Clue: Matapang at tagapagtanggol ng mga naaapi ang opisyal na ito na may ‘R’ sa kanyang pangalan as in mahilig rumampa.