‘Golden Girl’ Hidilyn Diaz-Naranjo patuloy sa pagbibigay ng weightlifting equipment

MATAPOS mamahagi ng mga sports equipment sa mga sangay ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at tatlong Local Government Units (LGUs) sa Kalakhang Maynila ay nagpamudmod muli ng mga kagamitang pang-weightlifting si 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo sa mga weightlifter ng Cebu City.

Ito ay bilang bahagi pa rin ng kanyang misyon na palakasin pa ang sport na weightlifting sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabalik ng mga biyaya na kanyang natamasa sa kanyang matagumpay na kampanya sa naturang palakasan.

“It’s 660 days before Paris Olympics, nakumpleto namin ang Phase 3 ng #TeamHD grassroots initiative sa Cebu. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga sumusuporta at patuloy na naniniwala sa aming misyon,” masayang pahayag ni Diaz.

Bumuhos ang suporta sa misyon na ito ni Diaz kung saan iba’t ibang pribadong sektor ang nagpamahagi ng kanilang serbisyo upang maihatid ng ‘Reyna ng Weightlifting’ sa Pilipinas ang kanyang maagang Pamaskong regalo sa mga benepisyaryo nito.

Sa tulong ng AirAsia, na naghatid ng mga kagamitan mula Manila patungong Cebu, ang pangkat ng Diaz-Naranjo ay nagtungo sa Sisters of Mary Boys Town, Consolacion Weightlifting Gym, Unibersidad ng Cebu at ang Carreta Weightlifting Gym upang ipamahagi ang mga weightlifting equipment.

Hindi rin nagpahuli ang Mazda-Cebu sa pagtulong kung saan ay nagpahiram naman sila ng mga trak para sa transportasyon ng mga mabibigat na weightlifting equipment mula sa Mactan Airport patungong Talisay, Consolacion, Carreta, gayundin sa Unibersidad ng Cebu.

Ang SpartPH naman ay nagkaloob ng pambili ng mga kagamitan.

“Masaya ako na umabot na tayo sa Phase 3. Dahil ito sa tulong ng coach/husband ko na si Julius Irvin Hikaru T. Naranjo na gumagabay at sumusuporta sa lahat ng programa na ginagawa niya sa akin sa training at sa aming pangarap na makilala pa ang weightlifting sa Pilipinas,” ani Diaz. (Annie Abad)