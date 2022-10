Gins sasakay sa tikas ni Justin Brownlee

Mga laro Biyernes:

(Araneta Coliseum)

3:00pm – Converge vs TNT

5:45pm – Terrafirma vs Ginebra

Nasa kalagitnaan ng standings ng PBA Commissioner’s Cup ang Ginebra, mag-iipon pa ng panalo sina Justin Brownlee at Scottie Thompson para umangat.

Kabuhol ng Gins ang TNT at Converge sa 3rd-5th spots sa parehong 3-2 win-loss cards.

Nakaharang sa Ginebra ang Terrafirma sa second game mamaya sa Smart Araneta Coliseum pagkatapos ng bakbakan ng FiberXers at Tropang Giga na magbabasagan sa first game.

Misyon ng Dyip na makawala mula sa six straight losses sa conference at 22 overall mula pa noong nakaraang season.

Galing ang Terrafirma sa 130-76 loss sa Bay Area noong Biyernes, October 21.

Si Thompson ang nangulit para sindihan ang come-from-behind win ng Gins sa Manila Clasico.

Naiwan ng 15 at 83-73 pagkatapos ng three ang Ginebra, inumpisahan ang fourth sa 9-2 run bago pinalitadahan ni Brownlee ang panalo sa dulo. (Vladi Eduarte)