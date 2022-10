David Elorta isa-isa tinagpas mga nakatapat sa AQ Chess

NAKIPAGKASUNDO ng draw game si FM David Elorta kay Richillieu Salcedo lll sa seventh at final round upang maghari sa AQ Prime 1st FIDE Rated Chess Tournament na ginanap sa SM Sucat sa Paranaque City nitong Linggo.

Nirehistro ni 39-year-old at taga-Sta Ana, Manila na si Elorta ang 6.5 points mula sa six wins at one draw sapat para angkinin ang korona sa event na ipinatupad ang seven rounds Swiss System.

Hinamig ni Elorta ang P30,000 premyo at trophy mula kay AQ Prime CEO Atty. Aldwin Alegre sa one-day event na inorganisa ng Kamatyas Chess Club sa magiting na pamumuno ni International Master Roderick Nava.

Nasa likuran ni Elorta sina FM Austin Jacob Literatus at Salcedo III na tumapos ng second at third, ayon sa pagkakasunod na may tig-6.0 points.

Pasok sa top 10 sina FM Narquingden Reyes, Narquingel Reyes, IM Paulo Bersamina, GM Darwin Laylo, NM Emmanuel Emperado, Melito Ocsan Jr. at Sherwin Tiu. (Elech Dawa)