Davao mas uunlad sa Samal Island-Davao City connector bridge

Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas aangat ang ekonomiya ng Davao region sa sandaling matapos ang Samal Island-Davao City connector bridge, isa sa mga malaking infrastructure project sa Davao.

Pinangunahan ng Pangulo kahapon ang groundbreaking ceremony ng proyekto na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno kabilang na si Vice-President Sara Duterte-Carpio.

“Once completed, this bridge will help us develop the economic potential of Davao City and the Island Garden City of Samal, as well as enhance its residents’ access to employment, education, and other social services,” anang Pangulo.

Sa sandaling matapos ang tulay, sinabi ng Presidente na mas magiging madaling mapuntahan ang magagandang lugar sa Davao at gaganda ang peace and order gayundin ang mas mabilis na paghahatid ng mga serbisyong pang-gobyerno sa mga panahon ng kalamidad. (Aileen Taliping)