Cholera outbreak idineklara sa Bacolod

Idineklara ang cholera outbreak sa isang barangay sa Bacolod City matapos makumpirma ang tatlong bagong kaso ng nasabing sakit.

Ipinalabas ni city health officer Ma. Carmela Gensoli ang advisory sa pagkalat ng cholera sa Barangay Alijis nitong Martes.

Nauna nang naitala ang anim na kaso ng cholera sa mga barangay ng Sum-ag, 2; at Mansilingan, Tangub, Barangay 40 at Granada na may tig-isang kaso.

Sinabi ni Gensoli na nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang mga barangay para sa pagmo-monitor sa kanilang mga residente at pagkuha ng water sample sa kanilang mga lugar.

Patuloy din ang inspeksyon sa mga water refilling station na posibleng kontaminado ng cholera bacterium, dahilan para makaranas ng matinding pagsusuka at pagtatae ang mga biktima.