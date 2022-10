Celine Domingo pumartida sa injury

Mga laro Sabado:

(Santa Rosa Sports Complex)

2:30pm — Cignal vs Choco Mucho

5:30pm — F2 Logistics vs Petro Gazz

MATAPOS malingat sa unang set, dumiretso ng tatlong sunod na panalong set ang back-to-back conference champions Creamline Cool Smashers para pundihin ang Akari Chargers, 23-25, 25-15, 25-16, 25-21, kasunod ng matibay na depensa at mabibilis na hambalos ni Celine Domingo upang sumosyo sa liderato kaakibat ang unbeaten fourth straight win sa 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference Huwebes sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Nagbida para sa mga local players ang Invitational Conference Finals MVP sa kabuuang 14 puntos mula sa siyam na atake at limang blocks na nabuhayan nang husto kasunod ng pagkakadapa sa unang set upang makuha ang 4-0 kartada.

“Ate Ly [Valdez] and ate Julia [Morado-De Guzman] make sure na magigising kami for the next set, sinabi talaga nila na let’s play as a team, kasi nga alam naman natin na iyung ending ng first set na hindi ganoon ka-okay so we motivated and nag-back to zero na talagang ilabas namin kung ano talaga ‘yung laro ng Creamline,” pahayag ni Domingo na inaming hindi siyento-por-siyento dahil sa patuloy na nagpapagaling sa kanyang iniindang injury na hindi binanggit.

“Personally, I want to slowly get back to my 100% game, kasi this past few games, hindi ako 100% kasi I’m still recovering [from injury], kaya ayun personal mindset lang talaga,” dagdag ng 5-foot-9 middle blocker na naglaro sa Far Eastern University Lady Tamaraws sa kolehiyo.

Pinangunahan ni Turkish import Yeliz Basa ang puntusan sa pamamagitan ng game-high 18 puntos mula sa 16-of-49 atake.

Nag-ambag ng double-double si Jema Galanza na 12 points (10 atake, 2 aces) at 17 excellent receptions.

Kumana rin ng puntos sina middle blocker Jeannette Panaga na may siyam at ang nagbabalik na si back-to-back conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos, na may pinagdaanang karamdaman na hindi tinukoy ng koponan, sa kanyang pito.

May apat na puntos naman si team captain Alyssa Valdez.

Nalugmok naman sa ikatlong sunod na pagkabigo ang Akari Chargers sa 1-4 marka. (Gerard Arce)