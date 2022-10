Cascolan tatrabahuhin sindikato sa health department

Babasagin ng itinalagang Health Undersecretary Camilo Cascolan ang sindikato sa loob ng Department of Health (DOH).

Ito ang posibleng trabaho ni Cascolan base sa kanyang credentials bilang dating heneral ng Philippine National Police (PNP).

Ayon kay Health OIC Usec Maria Rosario Vergeire pinag-uusapan pa ang eksaktong magiging trabaho ni Cascolan sa DOH.

“I have already spoken with Undersecretary Cascolan and we already talked about when he will be taking his oath. He already submitted all his discussing kung saan assignment ni (the assignment of) Usec. Cascolan,” ayon kay Vergeire.

Base sa credential ni Cascolan maaari siyang magpokus sa operations.

“Tinitingnan ho natin ngayon ito pong areas of operations, or admin and finance, where his credentials can be of use to the department,” dagdag ni Vergeire.

Binanggit din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na partikular na tututukan ni Cascolan sa DOH ay administrative audit kabilang din ang pagbuwag sa diumano’y sindikato sa ahensya. (Juliet de Loza-Cudia)