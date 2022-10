‘Bibingka’ ni Angeli Khang paulit-ulit nilantakan ni Jay Manalo

Nakapanood ko na ang ‘Selina’s Gold’ na dinirek ni Mac Alejandre for Viva Films. Maganda ang story na pinangungunahan nina Jay Manalo at Angeli Khang.

In fairness kay Angeli ay napahanga niya kami sa galing ng pag-arte niya at nakipagsabayan kay Jay, huh.

Marami silang sex scene, pero justified naman at maski si Gold Aceron na kasama sa ‘May-December-January’ ay nagpakitang gilas din sa acting, at saludo sa kanya si Direk Mac.

Sobrang pasasalamat naman si Gold at malaking opportunity raw na nakasama siya sa isang Direk Mac Alejandre movie. Noon pa raw niya pinangarap na makatrabaho si Direk Mac.

Si Jay naman ay walang kakupas-kupas, na hindi raw pinahirapan si Direk Mac at lahat ay ginawa niya as directed. Kaya smooth na smooth ang shooting nil, na naka-lock-in sila, as requested ni Direk Mac dahil sa trauma sa Covid-19 na nadapuan nga siya kamakailan.

Ang masasabi ko lang, talagang pinagsawaan ni Jay ang alindog ni Angeli, ha! Napakasuwerte ni Jay.

Imagine, maya’t maya kung tikman ni Jay ang bibingka ni Angeli, ha! Talagang pinagsawaan niya nang husto.

TERA hindi nagpatalo sa ulan, lindol

Grabe ang buhos ng ulan noong Martes at nagbaha talga sa iba’t ibang parte ng Metro Manila.

Pero, hindi nagpatinag ang Merlion Events Production, Inc. dahil tinuloy pa rin nila ang bonggang-bonggang launching ng kanilang next important singer na si TERA, na ginanap sa ballroom ng Seda Vertis North.

Talaga naman nakipagkumpitensiya si TERA sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Punong-puno rin kasi ang ballroom ng mga entertainment journalist para saksihan ang magagandang production number na inihanda ni TERA.

At kahit ang lindol na nangyari noong gabing ‘yun sa Norte ay natalbugan din ni TERA dahil sa mga magagandang production number niya, ha!

Ang TERA ay Latin word na Earth sa English. At yeas, handang-handa si TERA na makipagbardagulan sa music industry dahil sa latest single niyang ‘High Dosage’.

Ang single na ito ay handang isalpok sa problemang alcohol at illegal substances. Kaya maganda ang adhikain ni TERA.

Dapat ding abangan ang music video nito, na pinaghirapan talaga.

Si TERA ay multi-talented dahil marunong siya ng iba’t ibang musical instrument.

Sa tingin ko ay malayo ang mararating ni TERA. Good luck Tyronne Escalante!

META: Kaloka lang na habang umuulan, bumabaha, kasunod ang lindol, hayun si TERA at nagpapakitang gilas sa harap ng maraming showbiz press, ha! At in fairness, ang husay ng batang ito.

Jeric Gonzales paborito ng GMA 7

Nakakatuwa naman ang ‘Start Up PH’ aktor na si Jeric Gonzales na siyang laging topic dahil sa magaling niyang performance sa nasabing teleserye ay may follow up project na agad at hopefully magsisimula na ng taping soon.

Natutuwa naman kami at hindi na kami mangungulit sa mga kinauukulan para mabigyan ulit siya ng pagkakakitaan.

Ayoko nang maulit ‘yung inabot siya ng one year bago nabigyan ng bagong project, after Magkaagaw.

Kunsabagay blessing ‘yung paghihintay na sa ‘Start Up PH’ siya napasama at full of positive comments at praises ang tinatanggap niya.