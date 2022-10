Ateneo volleybelle Pia Ildefonso may pasabog vs manyak na player

UMALMA ang Ateneo women’s volleyball player na si Pia Ildefonso sa isang Tweet na kanyang nadaanan na nagtatanggol sa dating isyu na kinasasangkutan ni Ateneo Blue Eagles star player Rence “Forthsky” Padrigao.

Ibinahagi ng 20-anyos na anak ni PBA great Danny Ildefonso ang isang artikulo na tungkol sa sexual harassment sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga student-athlete.

Ayon kay Ildefonso, hindi makatarungan na nagtatamasa ng mga papuri sa telebisyon ang mga star athlete na sangkot sa nasabing karahasan, habang ang mga biktima ay dumadaan naman sa sobrang trauma.

“I saw a tweet saying ‘okay lang kung ganun mga ginawa niya, magaling naman sa basketball’. Nope. Hahaha. While others are still healing from the pain and trauma you immature boys have caused, you’re out there being shown on TV, getting all the ‘fame’ and all the benefits of being a student-athlete in Ateneo (allowances and full scholarships), tas living life like you did absolutely nothing,” ayon kay Pia sa kanyang Instagram account.

Kasunod nito ay ibinahagi din ng batang Ildefonso ang larawan ni Padrigao na may takip ang mukha at nakalagay ang caption na “Still support Ateneo though.”



It’s never right to cheat on your partner. It’s never right to manipulate and gaslight your partner. It’s never right to take advantage of women, especially when they’re in a vulnerable state. Lastly, it’s never right to spread and leak any personal content of your friends without their consent,” ayon pa rin kay Ildefonso.

Gayunman, may isang netizen naman ang nagkumento sa post na ito ni Ildefonso, na nagpahayag ng suporta kay Padrigao.

“Uhm pwede pansinin na lang ito after matapos yung playing years niya sa Ateneo? Haha many of us just want to watch competitive UAAP games and need ng Ateneo yung basketball skills ni Forthsky,” ayon sa netizen.

Nag-ugat ang isyu noong lumabas ang #ForthPadriGagoIsCancelled sa Tweeter noong 2020, bilang kampanya sa alegasyon kay Padrigao tungkol sa sexual harassment.

Nasa 15 kababaihan ang nagpahayag ng umno’y karanasan ng sexual harassment sa nasabing manlalaro.

Sa kasalukuyan ay burado na ang mga Tweeter accounts ng mga naturang biktima na lumantad noong 2020. (Annie Abad)