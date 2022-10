Antipolo City LGU namahagi ng Pamaskong food package

MAAGA ang pamasko sa mga Antipolenyo!

Ito’y kasunod ng pagsisimula ng pamimigay ng Christmas Food Package ng City Government, na Level Up para sa paghahanda sa Pasko.

Ayon kay Antipolo City Mayor Jun Ynares, ito ay isang spaghetti package na ma-eenjoy ng buong pamilya.

“Isang spaghetti package ang matatanggap ng bawat bahay para kahit papaano po ay mayroong pagsasaluhan ang bawat bahay sa darating na Pasko,” sabi ni Mayor Jun.

Naniniwala din si Mayor Jun sa kasabihan na “it is better to give than to receive” kaya’t aniya, kung nakakaangat naman at tingin nila ay may iba pa na karapat-dapat na makatanggap ng package ay maaari naman itong i-donate.

Hindi naman kailangan aniya mag-unahan dahil hanggang Disyembre 15, 2022 ang pamamahagi ng food packs.