Aaron Nola unang tagabato ng Phillies

MAY napili na ang Philadelphia para mag-start sa mound sa Game 1 ng World Series – si right-hander Aaron Nola.

Si Zack Wheeler ang isasalang ng Phillies sa Game 2.

Opener ng Fall Classic sa Sabado (araw sa Manila) sa Minute Maid Park sa Houston.

Hindi pa binabalatan ng Astros ang kanilang starter, pero matunog na si Justin Verlander ang unang bubunutin ni manager Dusty Baker.

“Any time you’ve got Nola and Wheeler, two top-10 pitchers in the game right now, you feel like you have a chance to win that game,” ani Phillies first baseman Rhys Hoskins.

Kinamada ni Nola, 11-13 sa season, ang perfect game hanggang seventh inning sa 3-0 win ng Philadelphia kontra Astros noong October 4 para selyuhan ang wild-card spot. (Vladi Eduarte)